138 тысяч человек требуют закрыть дело томича, ударившего сбившую щенка машину

Пользователи подписывают петицию за прекращение преследования подростка из Томска, который ударил по капоту внедорожника.

Как передает Znak.com сам инцидент произошел в Томске 5 июня, когда местный подросток, не сумев сдержать эмоций, ударил по капоту внедорождника, который переехал его щенка. Позднее хозяин авто обратился в полицию, попросив привлечь молодого человека к ответственности за повреждения автомобиля, после чего на юношу завели уголовное дело об умышленном повреждении имущества.

Петиция в защиту подростка появилась на портале Change.org и к настоящему моменту собрала более 138 тысяч подписей интернет-пользователей. Авторы обращения, адресованного президенту России и прокуратуре, требуют прекратить уголовное преследование юноши.

«Он поступил так в состоянии аффекта от увиденного, любой из нас мог проявить свое горе, не контролируя действия! Ведь под колесами лежал погибший друг парня!» — говорится в тексте.