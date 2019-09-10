Детский омбудсмен считает, что амнистия для несовершеннолетних полезней колонии

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова инициировала амнистию в отношении ряда категорий граждан, в частности, совершивших преступления в возрасте до 18 лет, беременных, матерей-одиночек и многодетных матерей, говорится на её сайте.

Действие данной амнистии предлагается не распространять на осужденных за особо тяжкие преступления, лишенных родительских прав, на совершивших преступления против несовершеннолетних, на осужденных два и более раз, на особо опасных рецидивистов.

Кузнецова отметила, что, по ее мнению и по мнению многих сотрудников ФСИН, пенитенциарная система наносит несовершеннолетним больше вреда, чем пользы, и «накладывает на них свой отпечаток».

При этом омбудсмен заявила, что работа с амнистированным несовершеннолетними должна продолжиться с помощью развиваемого ею института наставничества, который она просит поддержать на государственном уровне.

Амнистия может коснуться около 3 тысяч заключенных. Во ФСИН с идеей ознакомились и «концептуально поддержали».

Сообщается, что предложение направлено в адрес председателя Госдумы Вячеслава Володина.