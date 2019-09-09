Рогозин нашел "много всего интересного" у руферов, залезших в "Роскосмос"

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал задержание службой безопасности 17 человек, которые пробрались на системный объект корпорации в городе Пересвет Московской области, сообщает «РИА Новости».

Рогозин осудил подобную деятельность и сравнил инцидент с трагедией в Беслане, унесшей жизни 334 заложников, назвав проникновение посторонних на объект «пощечиной системе безопасности». Также глава корпорации отметил, что нарушители были «очень интересные и у них нашли много всего интересного», говоря о гражданстве некоторых задержанных. Он сделал предположение, что на их месте могла оказаться и диверсионная группа.

Инцидент произошел 7 сентября, когда группа лиц проникла на территорию Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП), где их задержала служба безопасности. Позже сотрудникам предприятия удалось установить, что в ночь на 8 сентября группа из 50 человек хотела проникнуть на объект «с целью проведения вандальных действий по отношению к оборудованию и других противоправных действий».

В свою очередь, Telegram-канал Baza сообщает, что нарушители — руферы, увлекающиеся разрушенными зданиями, проникли на территорию закрытого объекта через большую старую дыру в заборе и что при себе у них были только фотоаппараты и баллончики.

Причиной проникновения молодые люди назвали желание сфотографироваться на фоне предприятия, связывая это со слухом о скором сносе старых строений. По информации издания, в полиции на молодых людей завели административные дела и отпустили, не проявив особенного интереса.