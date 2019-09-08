Группу Pussy Riot задержали в Москве при попытке прогулки с радужным флагом

7 сентября вечером около Даниловского рынка в Москве задержаны участницы группы Pussy Riot и их сопровождение, сообщает «Медиазона». Всего в ОВД «Даниловский» было доставлено 15 человек.

Активистка Надежда Толоконникова сообщила в Твиттере, что они намеревались «прогуляться по городу в форме Pussy Riot с погонами-сердечками и радужным флагом». Наряды участниц активисткой группы были стилизованы под полицейскую форму. Также у девушек был с собой плакат с надписью «Путин, уйди сам».

Группа поддержки активистов, прибывшая к ОВД, водила хороводы вокруг съемочной бригады «Россия 24», сообщается в микроблоге Толоконниковой.

Ночью все задержанные были отпущены из отделения полиции.