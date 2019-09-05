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Власти РФ создадут единую систему учета просмотров контента пользователями

Общество
11:00, 05 сентября 2019

В России обсуждают идею создания единой системы учета показов российского видеоконтента в интернете для рекламодателей.

Как передает газета «Ведомости», будущая система в первую очередь будет использоваться для учета показов российского видеоконтента, в особенности сериалов и различных шоу. При этом сбором информации, по данным издания, будет заниматься Mediascope. Однако генеральный директор организации Руслан Тагиев эту информацию пока не прокомментировал.

Сама концепция такой системы пока находится на стадии обсуждения. Предполагается, что она будет напоминать методику измерения телевизионной аудитории, а также государственную систему учета кинобилетов (ЕАИС).

По словам заместителя главы РКН Александра Жарова, необходимость создания единого реестра обусловлена тем, что рекламодатели страдают из-за отказов самих интернет-площадок предоставить информацию о пользователях.

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// иллюстрация: "Ленправда"

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