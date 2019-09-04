Небольшие дожди и +25 градусов пообещали москвичам 4 сентября

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в среду, 4 сентября.

Как передает портал «Метеоновости», в первую часть дня 4 сентября столичный регион продолжит находиться под влиянием антициклона, что обусловит теплую погоду с переменной облачностью.

Температура воздуха в Москве в дневные часы достигнет отметки 23..25, по области — до 22..27 градусов тепла. Ветер будет дуть с юга со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление немного понизится и составит 747 мм ртутного столба, что в пределах нормы.

Однако к вечеру к столице приблизится западный атмосферный фронт, который принесет с собой небольшие дожди.