Каждый второй россиянин заявил о готовности участвовать в политических протестах

30% жителей России допускают проведение протестных акций с политическими требованиями и лозунгами.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на исследование «Левада-центра», большинство россиян считают маловероятными политические (65%) и экономические (62%) протесты в России. При этом 76% респондентов заявили, что не стали бы участвовать в акциях с политическими требованиями. Свое участие в социально-экономических протестах исключили 68% участников исследования.

При этом около трети населения РФ (30%) все-таки допускают возможность политических митингов, а еще 20% заявили о готовности принять в них участие.

Кроме того, доля россиян, готовых выступить на акциях с требованиями социально-экономического характера, оказалась еще выше — 27% респондентов.

Напомним, с середины июля в Москве продолжаются протесты из-за отказа Центризбиркома зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. После несогласованного митинга 27 июля СКР возбудил дело по ч. 1 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), по которому обвиняемыми пока проходят 13 человек.