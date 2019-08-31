В Башкирии задержали мать пропавшего ребенка после признания в его убийстве

28-летняя мать пропавшего в Башкирии 29 августа годовалого ребенка призналась следователям в убийстве сына.

Как передает Znak.com со ссылкой на СУ СКР по республике, утром 29 августа 28-летняя жительница Башкирии сообщила в полицию о пропаже своего годовалого сына. Женщина рассказала, что накануне произошедшего она уложила обоих своих детей спать, после чего ушла в свою комнату в частном доме в одном из сел Дюртюлинского района, а уже на утро младшего мальчика в кроватке не оказалось.

На поиски ребенка были подняты экстренные службы и волонтеры. Однако позже женщина призналась, что сама вынесла ребенка живым из дома и, завернув в одеяло, оставила в кустах крапивы.

По информации следователей, на этом признания женщины не закончились. На допросе в СК она созналась, что задушила мальчика, после чего вырыла яму на территории своего придомового участка и закопала его там.

«Тело ребенка, завернутого в домашнее одеяло, было обнаружено в указанном ею месте на глубине более полуметра», — уточнили в ведомстве, добавив, что в настоящее время мать ребенка задержана.