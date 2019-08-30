Противники абортов в Сыктывкаре ссылались на опыт "прагматичного" Сталина

Руководитель правозащитного центра «Мемориал» в Республике Коми Игорь Сажин обнаружил в поликлинике №3 города Сыктывкара пропагандистский плакат противоабортной кампании «Человеческий потенциал России», где авторы ссылаются на опыт Иосифа Сталина, передает «Русская служба Би-Би-Си».

Под заголовком «Прагматичный Сталин» освещается запрет на прерывание беременности в СССР в 1936 году и его отмена в 1955-м, которая вывела СССР «на одно из первых мест в мире по числу абортов». На других плакатах пролайферы ссылаются на языческого бога Молоха и «содомитов», пытаясь очернить стратегию репродуктивного выбора для женщины.

Игоря Сажина также смутило, что авторами акции являются организации-последователи православного христианства, но ссылаются они на Сталина, который «одобрял расстрелы священников и разрушения церквей».

Главврач поликлиники Наталья Сухорукова в комментарии «7х7» заявила, что акция «Человеческий потенциал России» проводится ежегодно, но она сама не видела в коридорах медучреждения плакатов со Сталиным, однако ранее ей уже приходилось просить изъять из кампании стенд с посылом «Не прелюбодействуй».