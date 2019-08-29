Космонавты прервут традицию "на колесо" из-за новых скафандров без ширинки

На авиасалоне МАКС рассказали о новом скафандре «Сокол-М», который поставит под угрозу старейшую «гагаринскую традицию».

Как передает «Интерфакс», многоразовый скафандр «Сокол-М» создала компания НПП «Звезда» для полетов на корабле нового поколения «Федерация».

Отмечается, что за счет применения новых материалов и конструкции данный скафандр можно будет надевать в два раза быстрее нормативов. Кроме того, «Сокол-М» можно будет подстраивать под разных космонавтов в зависимости от роста и других параметров.

Однако в ходе авиасалона МАКС гендиректор «Звезды» Сергей Поздняков предупредил, что разработка может стать концом установленной еще Юрием Гагариным традиции космонавтов — мочиться на колесо автобуса, который на Байконуре везет их к кораблю.

«Я не знаю, как они смогут это сделать, у нас ширинка не предусмотрена», — приводит агентство слова Позднякова.

Напомним, «гагаринская традиция» «на колесо» одна из старейших, но далеко не единственная у российских космонавтов. Так, накануне старта они смотрят фильм «Белое солнце пустыни», выходя из номера гостиницы в Байконуре в день пуска расписываются на его двери, а перед выходом из отеля им включают песню Владимира Мигули «Трава у дома».