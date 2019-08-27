Привезенного на МКС робота "Федора" в будущем используют для высадки на Луне

Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту со второй попытки пристыковался к Международной космической станции.

Напомним, первая попытка пристыковать «Союз МС-14» к МКС прошла утром в субботу, 24 августа, и завершилась неудачно. Подойдя к станции на 99 метров, корабль начал отдаляться на безопасное расстояние. Предполагается, что проблемы возникли из-за неиправного усилителя системы автоматической стыковки «Курс» на борту станции.

Как передает «Интерфакс», около 06:08 27 августа Центр управления полетами (ЦУП) объявил, что корабль с роботом «Федором» на борту удалось пристыковать к МКС со второй попытки.

Отмечается, что он состыковался со станцией через причальный узел модуля «Звезда», где ранее находился «Союз МС-13», который накануне в ручном режиме командир корабля Александр Скворцов перестыковал к модулю МИМ2.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, комментируя удачную стыковку, заявил, что неисправная система «Курс» зарубежного производства будет отремонтирована в течение недели, а робота «Федора» после возвращения на Землю начнут готовить к работе в открытом космосе.

«Следующий этап — обеспечение работы этой робототехнической платформы на внешнем борту, чтобы эта система могла добираться в любую точку станции и обеспечить регламентные или ремонтные работы», — рассказал Рогозин, добавив, что в будущем робота планируется задействовать при освоении Луны, однако до этого пока далеко.

«Это самое начало работы, не надо никакой эйфории, надо относиться к этому осторожно, тем более что у наших партнеров в аналогичной ситуации машина не работала», — предостерег глава госкорпорации.