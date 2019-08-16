Любителям компьютерных игр дадут возможность почувствовать себя омоновцем

В Steam (популярная Интернет-платформа для игроков и разработчиков) появился симулятор ОМОНа. Игра, которая выйдет накануне единого дня голосования — 6 сентября, так и называется — OMON Simulator.

В игре прекрасно все, начиная от разработчика Ukrainian Bears («Украинские медведи»), фигурирующего в Steam под никнеймом NAVALNY, и издателя United Nations (то есть ООН), до, собственно, контента. Разработчики дали возможность каждому россиянину, которому не жалко 18 рублей (это сейчас. После выхода игра будет стоить 30 рублей. — Авт.), почувствовать себя доблестным сотрудником ОМОНа и невозбранно избивать митингующих дубинками, а заодно распихивать их по автозакам.

Придется, правда, еще и ответственно поработать — защитить от митингующих и их предводителя Алексея Карнавального главу государства Владимира Путина и его гостя Дональда Трампа. Со стороны демонстрантов игроку будет противостоять знаменитая желтая надувная уточка, из-за которой питерский активист Артем Гончаренко весной 2017 получил 25 суток ареста.

Судя по скриншотам, у митингующих также можно будет отбирать плакаты. Можно ли будет применять их в качестве дубинок, не ясно. В игре предусмотрен и совместный режим до 10 человек — разгонять митинги можно будет вместе с друзьями.

Пользователям идея понравилась — они уже интересуются, будут ли дополнения, вроде «Rosgvardia Edition» и «2 OPP MVD» (имеется в виду 2-й оперативный полк ГУ МВД Москвы, специализирующийся на разгоне демонстраций. — Авт.). Один из пользователей предположил, что в дальнейшем появятся дополнения, где боссами будут Навальный, Соболь, Яшин и другие оппозиционеры. Идею добавить возможность игры за противоположную сторону пока почему-то никто не предложил.