В Екатеринбурге выселили фонд помощи детям с аутическими расстройствами

В Екатеринбурге 13 августа выселили из арендуемого помещения реабилитационный центр фонда помощи детям с расстройством аутистического спектра (РАС) «Я — особенный», сообщает портал «Такие дела».

Журнал сообщает, что руководил выселением сам владелец помещения Георгий Архипов при участии восьми человек. Собственник потребовал съехать по причине несвоевременной оплаты аренды.

Президент организации Александрина Хаитова подтверждает, что проблемы с оплатой у фонда были, но деньги удалось найти. Собственник отказался идти навстречу, несмотря на то, что за организацию в том числе вступилась уполномоченная по правам человека по Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

По словам Хаитовой, требование о выселении поступило сразу после того, как руководители фонда пожаловались в прокуратуру на местное министерство социальной политики. Именно из-за невыплат из регионального бюджета у фонда возникли проблемы с оплатой аренды.