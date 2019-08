Ицхак Адизес выступит на форуме в Санкт-Петербурге

Один из ведущих мировых экспертов в области повышения эффективности бизнеса Ицхак Адизес выступит на ежегодном Synergy Global Forum, который пройдет 4–5 октября на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Ицхак Адизес — создатель знаменитой теории о жизненных циклах компаний, автор бестселлеров — расскажет на форуме о том, как российские предприниматели могут управлять изменениями. Среди клиентов бизнес-консультанта крупные корпорации и государственные ведомства, а его работы печатаются в авторитетных мировых изданиях, таких как Inc. Magazine, Fortune, The New York Times и The London Financial Times.

Помимо Ицхака Адизеса, на форуме выступят инвестор, строительный магнат, эксперт по продажам, основатель Grant Cardone Enterprises Грант Кардон, экс-директор по развитию рынка Facebook, старшая сестра Марка Цукерберга Рэнди Цукерберг, профессор Гарвардской школы бизнеса Майкл Портер.

Хедлайнером Synergy Global Forum станет знаменитый голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. Планируется, что форум под слоганом «Большая цель достижима» посетят более 50 тысяч участников со всей России, стран СНГ и дальнего зарубежья, среди которых будут предприниматели, топ-менеджеры, СЕО крупных компаний и специалисты различных сфер деятельности.