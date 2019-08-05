РИА "Новости": средняя зарплата россиян с начала века выросла в 20 раз

Опрос показал, что самую маленькую зарплату в РФ получают работники, занятые в сферах легкой промышленности и образования.

Согласно исследованию РИА «Рейтинг», результаты которого публикует РИА «Новости», за последние 20 лет размер средней заработной платы россиян увеличился в 20 раз.

На сегодняшний день средняя зарплата россиянина — 31,8 тысячи рублей. При этом социологи подчеркивают, что в России наблюдается расслоение в уровнях доходов у разных людей. Это зависит от профессии и отрасли, в которой работает человек.

В частности, заработную плату выше 75 тысяч рублей в месяц в 2019 году получают только 12% россиян, в основном это нефтяники, газовики, а также шахтеры. А зарплату ниже 15 тысяч рублей в месяц получают работники, занятые в сферах легкой промышленности (30%), образования, сельского хозяйства и туризма (более 20%).

«Как правило, очень низкие зарплаты встречаются в основном у низкоквалифицированных работников, которых в этих отраслях занято достаточно много», — говорится в исследовании.

Напомним, ранее стало известно, что зарплату выше миллиона рублей в месяц получают лишь 11 тысяч россиян.