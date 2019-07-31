Дожди, +14 градусов и ветер до 15 м/с пообещали москвичам 31 июля

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в последний день июля.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки продолжится вторжение холодных воздушных масс в столичный регион, что обусловит дождливую погоду с температурой ниже климатической нормы на 8-10 градусов.

Столбики термометров в Москве 31 июля укажут на отметку 12..14, по области — 11..16 градусов тепла.

Ветер подует с северо-запада со скоростью 7-12, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление в течение дня значительно не изменится и останется ниже нормы — 738 мм ртутного столба. Кроме того, будет наблюдаться повышенное содержание кислорода в воздухе.

По данным синоптиков, такие погодные условия могут вызвать недомогания у лиц, склонных к сосудистым нарушениям — при артериальной гипертонии и гипотонии, вегето-сосудистой дистонии, атеросклерозе сосудов, при частых приступах стенокардии и мигрени.