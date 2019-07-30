31 июля Московский зоопарк отметит день рождения панд

31 марта в Московском зоопарке пройдет очень трогательный праздник — День рождения панд Диндин и Жуи.

Торжество начнется на главном входе в 11:45 на территорию Зоопарка — там будет организовано шоу китайских барабанщиков «Золотые драконы». К 12:00 к главному входу подойдут артисты с золотым драконом — традиционное китайское шествие. Оно направится к павильону «Фауна Китая».

В 12:15 — сбор у павильона «Фауна Китая». Здесь Зоопарк приглашает поздравить панд на их родном языке. Все желающие могут исполнить песню «С днем рождения тебя!» — сначала на русском, потом на китайском.

В 12:20 появятся панды. Для них в вольерах будут разложены торты, а также подарки в красочных пакетах и коробках. Одновременно будут проходить чайная церемония и бесплатная фотозона (с 11:45 до 12:45).

Для тех, кто не сможет прийти, оборудованы камеры видеонаблюдения. С их помощью каждый сможет наблюдать за днем рождения Диндин и Жуи через онлайн-трансляцию.

Также 31 июля в Московском зоопарке откроется выставка «Где живут панды? / Флора и фауна Китая в живописи Анны Донченко». Выставка будет располагаться в музее «Жилой дом П. Т. Клюева» и работать до 18 августа включительно.

Диндин и Жуи прибыли в Москву 29 апреля. На сегодняшний день они провели здесь ровно три месяца. Диндин 30 июля исполняется два года, а Жуи — 31 июля три года.

Жуи первым решил выйти в наружный вольер. Это произошло 4 мая — меньше чем через неделю после прилета! Он сразу изучил территорию, проверил все деревья, конструкции, стёкла. Диндин потребовалось чуть больше времени — она начала выходить с 13 мая, некоторое время держалась ближе к дверке во внутренний вольер, но с каждым днем проходила на несколько шагов дальше.