В Москву придет самая холодная июльская ночь за последние полвека

Специалисты Центра ФОБОС обещают москвичам преимущественно осеннюю погоду до середины недели.

По сообщению портала «‎Метеовести»‎, в понедельник показания термометра в столице упадут до +13...+18 градусов. Вторник и среда обещают быть пасмурными, дождливыми и ветреными. В тёмное время суток воздух остынет до +4...+9, в дневное время ожидается температура от +9 до +14 градусов.

За последние 70 лет дневная температура в Москве в конце июля ни разу не опускалась ниже +15, а ночные показатели термометров так низко падали полвека назад — в 1979 году температура воздуха ночью опустилась до +7,6 градусов.

Метеорологи заявили, что к середине недели осадки пойдут на убыль. В пятницу столбики термометров покажут +15...+20 градусов тепла, а к выходным дневная температура установится в диапазоне +17...+20 градусов.