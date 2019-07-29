Осужден рассказавший о коррупции в ФСБ экс-сотрудник администрации президента

Обвиняемый в крупном мошенничестве экс-сотрудник администрации президента, полковник ФСБ пошел на сделку со следствием.

Как сообщает «Коммерсантъ», военный суд признал бывшего главу департамента администрации президента России по обеспечению конституционных прав граждан полковника ФСБ Михаила Горбатова виновным в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также двух попытках совершить это же преступление. Его приговорили к 4,5 года тюрьмы и штрафу в размере 250 тысяч рублей.

Следователи установили, что в 2017 году Горбатов, находясь на должности старшего оперуполномоченного 11-го отдела управления «К», вымогал деньги у владельцев ломбардов, угрожая проверками. От одного из владельцев ломбарда он получил 100 тысяч долларов. Кроме того, Горбатов «взял в залог» несколько пар дорогих часов на общую сумму более миллиона долларов. На момент задержания в мае 2018 года Горбатов работал в администрации президента. Он отвечал за вопросы, касающиеся помилования и предоставления политубежища.

Сообщается, что полковник раскаялся и признал свою вину. Он дал показания на своих подельников в обмен на смягчение приговора. В результате были раскрыты преступления бывших и действующих высокопоставленных сотрудников ФСБ, в часности, экс-замначальника управления «К» Дмитрия Фролова, его подчиненного Андрея Васильева и начальника 2-го отдела Кирилла Черкалина. Всех их задержали в апреле по обвинению в хищении более 450 млн рублей. Во время обысков у них обнаружили средства и ценности на общую сумму 12 млрд рублей.