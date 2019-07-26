Истцы смогут возвращать 70% госпошлины при заключении в суде мирового соглашения

Владимир Путин подписал закон, позволяющий истцам возвращать 70% от госпошлины, если участники суда пришли к соглашению.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс.

Согласно поправкам, до 70% госпошлины будет подлежать возврату оплатившему ее истцу при заключении мирового соглашения, отказе от иска либо признании ответчиком иска во время рассмотрения дела в суде первой инстанции. Возвращение 50% госпошлины предусмотрено для дел, которые рассматриваются судом апелляционной инстанции, 30% – для дел, находящихся на стадии рассмотрения судом кассационной инстанции.

Поправки должны вступить в силу в ноябре 2019 года.

Согласно действующему законодательству, при заключении мирового соглашения до принятия решения Верховным судом или арбитражными судами истцу возвращается 50% от госпошлины. Положение не распространяется на случаи, когда мировое соглашение заключается в процессе исполнения судебного акта.