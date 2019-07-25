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54% россиян убеждены, что рядовой человек не может повлиять на события в стране

Общество
09:57, 25 июля 2019

«Левада-центр» выяснил, что за 20 лет число ощущающих ответственность за события в стране россиян уменьшилось вдвое.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на данные исследования социологов, 54% россиян убеждены, что рядовой человек не может повлиять на происходящие в стране события и не должен нести за них ответственность. При этом социологи подчеркивают, что в 1999 году так думали лишь 27% граждан.

Кроме того, стало меньше россиян, убежденных, что ответственность должна быть разделена: 20 лет назад такую позицию занимали 50% россиян, в настоящее время — 42% респондентов.

По данным исследования, растет численность россиян, не считающих, что человек должен нести ответственность за политику своей страны в прошлом: в июле 2008 года такую позицию занимали 50% опрошенных, в настоящее время — 57% респондентов.

 

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