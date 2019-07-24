"Мемориал" обратится в ЕСПЧ из-за возможного убийства 27 задержанных в Чечне

Правозащитный центр «Мемориал» обнародовал новые доказательства о «расстрельном списке» 27 задержанных.

В начале июля «Новая газета» опубликовала список из 27 задержанных в Чечне по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях. Газета утверждает, что задержанных убили до суда.

На пресс-конференции 23 июля правозащитное движение «Мемориал» представило новые подробности по делу задержанных. По данным правозащитников, большинство из задержанных держали в полку № 2 Патрульно-постовой службы полиции им. Ахмад-Хаджи Кадырова. Согласно официальной версии, 22 человека из списка уехали воевать в Сирию, двое живы и находятся дома, а трое мертвы. Один умер от остановки сердца, двое были ранены во время нападения на полицию, задержаны и скончались в больнице.

В частности, правозащитник утверждают, что, когда в сентябре 2017 года уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова встречалась с Махмой Мускиевым, одним из фигурантов списка, омбудсмену показали не Махму, а одного из его братьев.

«Вывод о том, что 22 человека уехали в Сирию, был сделан ишь на основе показаний двух свидетелей, осужденных за терроризм и находящихся в заключении. При этом следователи даже не попытались установить билинг телефонов этих людей, что могло бы помочь выяснить места их реального пребывания», — заявили в «Мемориале».

Правозащитники и движение «Правовая инициатива» намерены обратиться в Европейский суд по правам человека по этому делу.