В Брянске проводят проверку из-за видео с танцем на фоне воинского мемориала

Полиция Брянска проводит проверку после публикации видео с танцем на фоне памятника жертвам Великой Отечественной войны.

«По факту публикации видеозаписи проводится проверка», – приводит ТАСС слова руководителя пресс-службы регионального УМВД по Брянской области Сергея Королева.

Видео, на котором молодой человек исполняет танец со скакалкой на Кургане Бессмертия, памятнике павшим в годы Великой Отечественной войны, появилось в сети 21 июля. Как рассказал автор ролика изданию «7x7», видео было снято в поддержку жительницы Брянска Алёны Червяковой, оштрафованной ранее на 30 тысяч рублей за танец на этом же месте.