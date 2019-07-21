Пациенты больницы в Забайкалье пожаловались, что стирают бинты из-за их нехватки

Жители поселка Вершино-Дарасунский в Забайкалье пожаловались врио губернатора на нехватку медикаментов в местной больнице.

Как передает местное издание «чита!ру», о необходимости повторно стирать бинты в больнице Вершино-Дарасунского жители поселка рассказали на встрече с врио главы Забайкалького края Александром Осиповым 21 июля.

«Бывало, стирали себе бинты, потому что не было возможности купить. Мне бы хотелось знать почему? Почему-то Минздрав направляет запрос в больницу про обеспеченность лекарствами и вынуждают их отвечать, что все есть», — заявила одна из жительниц, добавив, что бесплатные лекарства не выдаются никому — даже маленьким детям, которых обязаны обеспечивать.

При этом врио губернатора заявил, что причина дефицита — плохое финансирование из федерального бюджета и высокий уровень заболеваемости.

«Ситуация плохая. Для того, чтобы всех обеспечить, денег нет. Наш край отличается тем, что бюджет меньше, но болеют жители чаще. При потребности в 800 миллионов рублей выделили 200. Просим РФ нам помочь с финансированием. Я надеюсь, что такое решение будет принято», — приводит ресурс слова Осипова.