Облачная погода, кратковременный дождь и +23 градуса ждут москвичей 21 июля

Синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать жителям Москвы и области в воскресенье, 21 июля.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки циклон и атмосферные фронты начнут уходить из столичного региона, а погода постепенно начнет налаживаться.

Так, при облачной погоде с прояснениями в Москве еще прольется небольшой кратковременный дождь, однако температура воздуха уже достигнет 23 градусов тепла.

Ветер подует с северо-запада со скоростью 5-10 м/с, а атмосферное давление в середине дня повысится до 749 мм ртутного столба.

По словам специалистов, не характерные для летнего периода внешние условия, по-прежнему могут отрицательно сказываться на самочувствии, провоцировать обострения и ухудшать качество жизни людей длительно страдающих серьезными недугами — опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, особенно обструктивного характера.