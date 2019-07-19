На костромичей подали в суд за нежелание платить за пандус ветерану-афганцу

Власти Костромы подали в суд на жильцов жилого дома в Костроме за отказ оплачивать пандус для соседа с инвалидностью.

Об этом пишет «Российская газета». По данным издания, установки пандуса в доме более четырех лет добивался ветеран войны в Афганистане, инвалид-колясочник Игорь Жулев. Жильцы дома были против, тогда Жулев обратился ко врачам, однако также не получил никакого ответа. Ситуация изменилась, когда у жены ветерана начались проблемы со спиной из-за постоянного подъема коляски.

В конце 2017 года суд обязал мэрию Костромы установить пандус в подъезде Жулева. Спустя год электроподъемник стоимостью 500 тысяч рублей был установлен, однако жильцы дома отказались ставить пандус на баланс дома, так как в этом случае за его содержание придется платить всем. По данным местного управления ЖКХ, содержание пандуса обойдется в 16 рублей в месяц с каждой квартиры.

Муниципальное управление имущественных и земельных отношений подало на жильцов дома в суд за отказ выплачивать деньги.

При этом ответчики заявляют, что содержание пандуса стоит 40 тысяч рублей в месяц, и предлагают взять Жулеву расходы на себя, так как у него есть пенсия по инвалидности.