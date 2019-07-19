Кресло главреда ТАСС займет работавший в кремлевском пуле Михаил Петров

В ТАСС сообщили, что главный редактор агентства Максим Филимонов покинет свой пост в начале августа.

Отмечается, что вместо Филимонова со 2 августа редакцию ТАСС возглавит его заместитель Михаил Петров.

По словам директора агентства Сергея Михайлова, Петров работает в ТАСС 20 лет. На протяжении долгого времени он был корреспондентом кремлевского пула, а в последние годы руководил Редакцией кремлевско-правительственной информации.

«Он прекрасно знает особенности работы агентства, прекрасно понимает все редакционные процессы», — рассказал о новом главреде ТАСС Михайлов.