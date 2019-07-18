Власти Москвы планируют отсудить у Зураба Церетели 55 миллионов рублей

Департамент городского имущества Москвы подал иск к скульптору Зурабу Церетели о взыскании более 55 миллионов рублей.

Как следует из размещенной на сайте Арбитражного суда карточки дела, иск был подан 15 июля, пока что он не принят к производству. Основания требований не указаны. Известно лишь, что заниматься делом будет судья, которая входит в судебный состав, специализирующийся на рассмотрении споров, связанных с приватизацией, правом собственности и арендой.

В ноябре 2018 года власти Москвы взыскали со скульптора взыскали более 530 тысяч рублей из-за незаконных пристроек к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.