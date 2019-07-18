Москва заняла третье место в мире по числу миллиардеров

В списке городов с наибольшим числом проживающих в них миллиардеров Москву обогнали Гонконг и Нью-Йорк.

Об этом говорят данные рейтинга, составленного британской компанией Savills на основе данных Forbes. Исследование показало, что в Москве проживает 71 человек с состоянием в один миллиард долларов и больше. Безусловным лидером рейтинга является Нью-Йорк с показателем 85 человек, за ним следует Гонконг (79).

В топ-10 самых богатых на миллиардеров мегаполисов попали Пекин (61), Лондон (55), Шанхай (45), Сан-Франциско (42), китайский Шэньчжэнь (39), Сеул (38) и Мумбаи (37). Таким образом, почти половину верхней десятки составляют города Китая.

По мнению экспертов, Китай привлекает состоятельных людей из-за роста количества деловых и промышленных центров. При этом средний возраст миллиардеров там примерно 56 лет, что на десять лет меньше, чем в остальном мире.

В европейских городах, не считая британской столицы, миллиардеров относительно мало. Так, в Париже их 19, в Мадриде — 15, в Берлине — всего семь.

Отмечается, что большинство миллиардеров — мужчины (89%). При этом 33% унаследовали свое богатство, остальные 67% добились финансового успеха своими силами.

Из рейтинга следует, что в 2019 году совокупный доход всех вошедших в список миллиардеров составил 8,7 триллиона долларов. В прошлом году эта цифра составляла 9,1 триллиона долларов.