Кратковременные дожди и гроза ждут москвичей 18 июля

В четверг, 18 июля, синоптики ожидают в столичном регионе облачную погоду с прояснениями и кратковременными дождями.

Об этом пишет «Метеоновости». По данным агентства, температура воздуха в Москве составит +20…+22 градуса, в области столбики термометров поднимутся до +18…+23 градусов.

Синоптики подчеркивают, что во время кратковременных дождей в Москве и Подмосковье возможны грозы. Ветер ожидается юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 740 мм ртутного столба.