За ГОСТом для фотографирования младенцев – ГОСТ для родителей?

У госрегулирования, похоже, заканчиваются объекты для регулирования, поэтому в ход идет уже все, что с точки зрения госрегуляторов плохо лежит. А плохо лежащими могут оказаться совершенно неожиданные вещи. Например, фотографирование младенцев. В Росстандарте подготовили ГОСТ для подобных фотосессий — ГОСТ Р 58428-2019. Он вступит в силу с 1 января 2020 года.

Как рассказала «Парламентской газете» председатель технического комитета Росстандарта «Услуги населению» Елена Лежина, данный прекрасный документ был разработан по инициативе нескольких фирм, работающих на рынке фотоуслуг. «Это были несколько организаций, мы не стали их называть, но это известные компании», — сказала Лежина. Это можно понять и так: несколько крупных контор решили осложнить жизнь мелким, но тем не менее отбивающим у них хлеб конкурентам, пришли в Росстандарт — и осложнили.

Теперь любым студиям не только придется содержать в чистоте помещения, где фоткают самых маленьких клиентов, и имеющийся реквизит (что как бы само собой разумеется) — им придется после каждой съемки кварцевать помещение (читай — закупать соответствующее оборудование) и обзавестись датчиками температуры и влажности, чтобы поддерживать эти показатели на определенном уровне. В случае несоответствия контору, мы так понимаем, прикроет первая же инспекция.

Интересно вот что: в обработанной и отрегулированной по температуре и влажности фотостудии младенца тем же ГОСТом рекомендуется дольше 15 минут не держать. А отправлять домой — где, скорее всего, ни кварцевых ламп, ни датчиков не водится. Может, теперь разработать параллельный ГОСТ по выращиванию младенцев — для родителей?

А теперь — самое интересное. Фотограф, с точки зрения ГОСТа, не должен иметь судимости, вредных привычек, заболеваний типа туберкулеза и почему-то ВИЧ. Кто-то в Росстандарте уверен, что он передается воздушно-капельным путем?

Еще фотограф должен знать принципы получения фотоизображения, как цифрового, так и аналогового. И, наверное, в случае проверки периодически сдавать экзамены людям, которые их, скорее всего, не знают. Внезапно должен уметь пользоваться фотоаппаратурой и оборудованием для съемки, а также соблюдать требования к своему внешнему виду. Еще внезапнее — знать физиологические особенности новорожденного и владеть минимальными навыками ухода за ним. Нужно также знать физиологию младенца, чтобы в случае чего воспользоваться своим прописанным в ГОСТе правом отказать заказчику в съемке младенца в позе, которая доставляет ему неудобства. И еще много чего — ГОСТ раскатали на 16 страниц.

ГОСТ определяет младенца как существо не старше 28 дней от роду. Вероятно, если клиент на день старше, то на все эти требования уже можно наплевать.