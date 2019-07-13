Девять станций "красной" ветки закрыли на 8 дней

С 13 по 20 июля движения поездов на Сокольнической линии метро между станциями «Университет» и «Коммунарка» не будет.

Об этом сообщает столичная подземка. Уточняется, что для пассажиров будут закрыты станции «Проспект Вернадского», «Юго-Западная», «Тропарево», «Румянцево», «Саларьево», «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

Между станциями «Университет» и «Саларьево» с остановками у закрытых станций будет курсировать автобус КМ1, между «Саларьево» и «Коммунаркой» — автобус КМ2.

Во время закрытия станций будут проводиться ремонтные работы для строительства участка Большой кольцевой линии.