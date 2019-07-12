Профессии в области здравоохранения оказались одними из самых травмоопасных

Исследование производственного травматизма показало самые безопасные и травмоопасные профессии в России.

Как сообщает News.ru со ссылкой на «ВНИИ труда», анализ, проведенный на основе данных Фонда социального страхования, показал, что наиболее безопасными оказались профессии, связанные с гостиничным бизнесом, информацией и связью и общественным питанием.

При этом наиболее высокая вероятность получить травму у тех, кто работает на обрабатывающих производствах, в транспортировке и хранении и в области здравоохранения и социальных услуг.

Среди «лидеров» по травматизму значатся оптовая и розничная торговля и ремонт автотранспортных средств и мотоциклов.