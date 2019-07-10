В Карачаево-Черкесии мужчина получил условный срок за покупку стероидов

Житель Карачаево-Черкесии приговорен к условному сроку за получение посылки с анаболиками.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Правонарушителя задержали в момент получения заказа на почте. Внутри посылки оказались анаболические стероиды, которые он заказал в иностранном интернет-магазине. Выяснилось, что препараты содержат оксиметолон. На территории России оборот этого вещества ограничен и подлежит обязательному контролю, а его перемещение через границу РФ является незаконным.

Против мужчины возбудили уголовное дело за контрабанду сильнодействующих веществ. Суд приговорил его к трем годам условно.



