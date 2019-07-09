Южный участок Сокольнической линии закроют на неделю

Отрезок «красной» ветки между «Коммунаркой» и «Университетом» закроют в связи со строительством Большой кольцевой линии.

«С 13 по 20 июля включительно для пассажиров будут закрыты девять станций Сокольнической линии: "Проспект Вернадского", "Юго-Западная", "Тропарёво", "Румянцево", "Саларьево", "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка"», — передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы Московского метрополитена.

Уточняется, что ограничения необходимы для строительства юго-западного участка Большой кольцевой линии.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Сокольническую и Солнцевскую линии метро не будут продлевать после завершения строительства станций «Внуково» и «Потапово».