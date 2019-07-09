В ГД увидели оскорбление женщин в законе о выходе на пенсию по старости

Комитет ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов призвал изменить формулировку закона о пенсии по старости.

Как передает агентство городских новостей «Москва», глава думского комитета Ярослав Нилов (ЛДПР) усмотрел в формулировке данного закона оскорбление женщин.

«Я считаю, что "выход на пенсию по старости" — это некорректная формулировка и нужно использовать формулировку "по возрасту", потому что раньше в 55, а сейчас даже в 60 лет женщина не старая», — рассказал парламентарий.

Он также подчеркнул, что нормы закона, разрешающие женщинам ввиду ряда обстоятельств выходить на пенсию раньше установленных 60 лет, еще раз подчеркивают то, что нынешняя формулировка некорректна.

Напомним, законопроект, предусматривающий поэтапное увеличение пенсионного возраста на пять лет — до 65 для мужчин и 60 для женщин, — был принят Госдумой в сентябре прошлого года.