Британская разведка заинтересовалась "делом Александра Щукина"

Бизнесмен Ильдар Узбеков дал первое развернутое интервью про организованную против него в Англии кампанию.

Как написала представительная The Times, британская служба MI5 «начала расследование лоббистской кампании России по оказанию влияния на решения властей Великобритании, в ходе которой россияне получали поддержку и советы от высокопоставленного консервативного члена парламента».

В частности, министр безопасности Бен Уоллес передал разведчикам данные о действиях одного из официальных представителей премьер-министра Великобритании по вопросам торговли сэра Генри Беллингэма. По этой информации через сэра Генри некие люди («российский юрист, которому запрещено вести практику в Соединенном Королевстве, режиссер, поддерживающий связи с Кремлем, и миллионер, живущий в США») убеждали британские власти принять меры против арестованного в Сибири российского бизнесмена Александра Щукина, большая часть активов которого находится именно в Великобритании. В частности, они добивались начала расследования в отношении дочери бизнесмена Елены Щукиной и ее мужа Ильдара Узбекова, которое бы могло привести к их депортации в Россию и конфискации имущества на островах.

Как стало известно уже изданию Sunday Times, Беллингэм не только на словах поддержал лоббистскую кампанию против семьи основателя холдинга «Сибуглемет» Александра Щукина, состояние которого Форбс оценил в 400 млн. долларов, но и помог россиянам организовать обед в парламенте, дав рекомендации относительно того, как подать эту кампанию в «положительном свете».

Сам Биллингем, правда, заверил, что старался для своих знакомых совершенно бескорыстно, но министр Уоллес все равно предупредил своих сограждан: «Мой совет — избегать всех россиян, дары приносящих». Издание «Лента.ру» приводит и имена этих конкретных россиян — российско-украинский юрист Андрей Ляхов, уличенный в том, что в 2017 году он представлял британскому суду в качестве доказательств фальсифицированные электронные письма, Александр Коробко и Патрик Ньюман. А финансирование кампании, по данным Sunday Times, осуществлялось через американского юриста российского происхождения Эммануила Зельцера, известного своим участием в дележе наследства Бадри Патаркацишвили.

При этом сам «объект скоординированной атаки» Ильдар Узбеков так объяснил «Ленте» причины начала в Лондоне кампании против Александра Щукина и его семьи:

«Это элемент давления и дискредитации, в том числе, напрямую меня. Очевидно, что это связано с нашим долгим конфликтом с Русланом Ростовцевым (угольный бизнесмен и бывший чиновник — прим. «Ленты.ру»), о котором много писалось. Дело у нас идет к суду, в котором, по моему мнению, у Руслана Ростовцева практически нет никаких шансов. Поэтому нужно было оказать на меня давление, дискредитировать меня как человека, как свидетеля в деле против Ростовцева, и с этой целью была организована такая кампания.

Естественно, есть и косвенные интересы, такие как попытка завладеть шахтой «Полосухинская», которая принадлежит нашей семье, путем оказания давления на меня и членов моей семьи.

— О каких «богатствах неясного происхождения», имеющихся у вас, заявляли лоббисты? Что они имели в виду?

— Это (заявление о «богатствах неясного происхождения» — прим. «Ленты.ру») звучит немного смешно и наивно по нескольким причинам. Такие вещи как unexplained wealth order (запросы британских властей о неясных источниках состояния регулируются законом о борьбе с криминальными финансами — прим. «Ленты.ру»), которого они пытались добиться, применимы к таким людям как Руслан Ростовцев, Рустэм Магдеев (бывший помощник Рустама Минниханова — прим. «Ленты.ру»), обладающими определенными средствами, неизвестно откуда взявшимися.

Откуда берутся наши средства — совершенно очевидно: источники нашего благосостояния хорошо известны в первую очередь российской налоговой службе. За последние пять лет компании нашей группы заплатили налогов на общую сумму порядка 20 миллиардов рублей. Средства, которыми мы располагаем, являются прибылью, полученной после того, как мы заплатили указанную сумму налогов.

С другой стороны, есть такие люди, как Руслан Ростовцев, которые большую часть своих денег выводят в Швейцарию и в России не то что не платят миллиардов рублей, я думаю, и миллионы платят с трудом. Его партнер Рустэм Магдеев действует по тому же принципу.

— Как действия лоббистов повлияли на вашу жизнь? Сейчас уже известно, что британская контрразведка начала расследование в отношении лоббистской компании. Что в этих обстоятельствах собираетесь делать вы?

— Конечно, наша жизнь изменилась. Мне не хотелось вступать в публичный конфликт с представителями законодательной власти Великобритании, мне не хотелось подавать иски против организаторов этой кампании, которые, естественно, последуют. Но теперь мы будем добиваться установления всех фактов этой атаки, выявления всех лиц, которые в этом участвовали.

— Очевидно, что те, кто за это платил, кто напрямую участвовал в переговорах, нам известны, также они известны полиции, контрразведке, журналистам.

— Но наша задача — не наказать конкретных исполнителей этой акции, а выявить и представить всему миру настоящих заказчиков. Их имена нам тоже известны, но пока еще рано о них говорить. Хотя я уверен, что это не секрет для британских и российских спецслужб, потому что, помимо членов британского парламента, в аферу были втянуты высокопоставленные силовики из России, как я понимаю, втемную. Я считаю, что это большая удача, что расследование британцев направлено против конкретных исполнителей и заказчиков этого коммерческого дела, а не против России.

Я думаю, в текущей ситуации у британских спецслужб было большое искушение развернуть это дело в политической плоскости, против России, но пока этого не произошло, к счастью. На самом деле, политики здесь нет никакой — это частнособственнический конфликт, в котором оказались замешаны чиновники из Лондона и Москвы. Де-факто некая группа российских граждан совершила преступление на территории Великобритании в интересах пока неназванных официально бенефициаров. Но здесь долго искать не будут: те же Ростовцев и Магдеев на поверхности. Назовут и тех, кто за ними.

— Как вы полагаете, чем может закончиться это расследование? Как это повлияет на вашу жизнь?

— Я считаю очевидным, по крайней мере, для меня, тот факт, что были нарушены правила проведения подобных лоббистских мероприятий. Возможно, в ходе расследования встанет вопрос о роли, которую играли парламентарии в общении с сотрудниками как разведок, так и контрразведок других стран. Также, возможно, встанет вопрос о роли граждан нашей страны, России, в общении с представителями зарубежных спецслужб и об их поведении вообще, если брать, например, господина Магдеева, который неоднократно упоминался в прессе в связи с израильской разведкой. Я думаю, этим делом стоит заинтересоваться не только контрразведке Великобритании, но и контрразведке Российской Федерации».

С подобным советом Узбекова сложно не согласиться, хотя бы потому, что подобные подковерные действия лоббистов могут окончательно навредить не столько интересам отдельно взятого бизнесмена Щукина или его родственников, сколько имиджу всей Российской Федерации за рубежом.