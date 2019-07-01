В России выявлено более двух тысяч проблемных строящихся домов

Общая площадь долгостроящихся объектов недвижимости в России достигла 11,8 млн квадратных метров.

В Единый реестр проблемных объектов, опубликованный на портале ДОМ.РФ, попали 2070 домов, которые возводили 802 застройщика в 77 регионах России. Согласно приведенной статистике, сроки завершения строительства более чем на полгода нарушили 274 застройщика, передачу квартир дольщикам более чем на шесть месяцев задержал 91 застройщик. В отношении 453 девелоперов введена процедура банкротства.

Президент России Владимир Путин 28 июня подписал закон о защите интересов дольщиков в случае банкротства застройщика. В частности, в документе говорилось о создании в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС) реестра проблемных объектов.