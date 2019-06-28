Член совета директоров "Рольфа" Анатолий Кайро задержан после обысков

СК готовится выдвинуть обвинение задержанному по делу о выводе за рубеж 4 млрд рублей топ-менеджеру группы «Рольф».

Напомним, накануне Следственный комитет объявил о возбуждении уголовного дела в отношении главы группы компаний «Рольф», бывшего депутата Госдумы Сергея Петрова. Он и топ-менеджеры автодилера подозреваются в выводе за рубеж 4 млрд рублей. В рамках следствия в офисах компании в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски.

Как передает РБК, после обысков сотрудники СК на 48 часов задержали члена совета директоров группы Анатолия Кайро, ему готовятся предъявить обвинение.

Кроме того, на допросе также побывала и генеральный директор компании Светлана Виноградова, однако ее после общения со следователями отпустили домой.

Сам 64-летний бизнесмен и экс-депутат Сергей Петров для следствия оказался недоступен: уже несколько лет он и бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая, которой также интересовались участники обысков, проживают за границей.

При этом в разговоре с «Коммерсантом» Петров заявил, что не имел отношения к сделке, о которой говорится в деле.