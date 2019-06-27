Лидер рейтинга лучших вузов России – 2018 опустился с первого на десятое место

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» занял в рейтинге ста лучших вузов России по версии Forbes первое место.

В 2018 году лидером была Российская экономическая школа (РЭШ), в этом году занявшая лишь 10-е место.

Рейтинг лучших вузов публикуется журналом Forbes второй раз. Список составляется на основе трех показателей: качество образования, (по нему можно набрать максимум 50 баллов), востребованность выпускников (максиум 30 баллов) и «фактор Forbes», учитывающий «элитность» вуза и долю предпринимателей в общем количестве выпускников (20 баллов).

Результат победителя составил 54,11 балла (32,08 — по качеству образования, 19,68 — по востребованности выпускников и 2,35 — за «фактор Forbes»). На втором месте оказался МГИМО (52,24 балла), у которого самый высокий среди всех ста вузов результат по «фактору Forbes» (11,69 балла). На третьей строчке — Московский физико-технический институт (52,01 балла). Кроме того, в пятерку вошли Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (51,46 балла) и МГУ (51,27 балла).