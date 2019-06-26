Представители TikTok готовы ко встрече с Роскомнадзором

Руководство сервиса TikTok в июле приедет на переговоры с Роскомнадзором, чтобы сотрудничать в ходе проверки на детскую порнографию.

Об этом рассказал глава ведомства Александр Жаров, передает «Интерфакс». По его словам, сейчас согласуются точные сроки визита представителей менеджмента компании.

«Судя по их настрою, все вопросы будут урегулированы без каких-то порицательных мер», — констатировал Жаров, добавив, что пользователям сервиса «можно жить спокойно». По словам чиновника, буквально через два дня после начала проверки от компании пришло письмо с заявлением о намерении в полном объеме исполнять требования законодательства.

В пресс-службе TikTok, в свою очередь, заверили, что компания настроена на полноценное сотрудничество с российским ведомством.

TikTok – крупная социальная сеть, позволяющая создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями. Сервис был запущен в Китае в 2016 году под названием Douyin. Главные пользователи соцсети – дети и подростки.

В середине июня после обращения общественных организаций Роскомнадзор начал внеплановую проверку сервиса.