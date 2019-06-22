ООН дала правительству РФ полгода для освобождения экс-главы охраны "ЮКОСа"

Рабочая группа ООН потребовала у правительства России освободить экс-главу службу безопасности «ЮКОСа» Алексея Пичугина.

Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на заключение рабочей группы. Уточняется, что документ был составлен еще в ноябре 2018 года, однако известно о нем стало только сейчас.

ООН провела проверку и решила, что Пичугина осудили «без каких-либо правовых оснований». Правозащитники отметили, что Пичугину не представили ордера с информацией о причинах его задержания, его безосновательно держали в СИЗО во время предварительного расследования, а также проводили допрос без присутствия адвоката. Кроме того, экс-главе службы безопасности «ЮКОСа» вводили психотропы, а суд никак не объяснил, почему заседание по его делу проходило в закрытом режиме.

Рабочая группа ООН дала российскому правительству полгода на исполнение требования, однако в России его проигнорировали.

Напомним, Пичугин был осужден дважды. В 2003 году его приговорили к 20 годам колонии за убийство супругов Гориных и покушение на убийство бывшего начальника управления общественных связей мэрии Москвы и бывшего советника главы ЮКОСа Михаила Ходорковского Ольги Костиной. Затем ему дали пожизненный срок за организацию убийства главы «Торговой фирмы „Феникс“» Валентины Корнеевой и мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.