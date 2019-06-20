Минстрой опроверг повышение тарифов на отопление в зависимости от этажа

Минстрой «категорически опровергает» то, что с 2020 года жители нижних этажей будут платить за тепло больше остальных.

Ранее Sobesednik.ru приводил слова члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких, который рассказал «Парламентской газете» о том, что со следующего года в России произойдет изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности и у жителей нижних этажей может повыситься плата.

Однако в Минстрое, как передает РИА «Новости», эту информацию «категорически опровергли».

Отмечается, что дифференциация по этажности и типу домов действительно предусмотрена, но решения по установлению нормативов принимаются с учетом оценки их влияния на размер платежа граждан.

«На сегодня никаких изменений подходов к установлению нормативов Минстрой не планирует», — говорится в сообщении ведомства.

При этом с 1 января 2020 года в регионах должны начать действовать единые нормативы на отопление жилых помещений, чтобы уравнять условия по предоставлению услуг ЖКХ.