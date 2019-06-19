Отсутствие осадков и до 28 градусов тепла пообещали москвичам 19 июня

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в среду, 19 июня.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион будет находиться на восточной периферии антициклона, что обусловит теплую погоду с переменной облачностью и отсутствием осадков.

Температура воздуха в Москве днем 19 июня составит 26..28, по области 23..28 градусов тепла. Ветер подует с северо-запада со скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное давление после небольшого понижения начнет повышаться и в середине дня достигнет отметки 749 мм ртутного столба, что станет основным неблагоприятным фактором для самочувствия метеозависимых людей.