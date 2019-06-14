Россияне вновь назвали США, Украину и Великобританию в числе враждебных стран

«Левада-центр» выяснил, что число жителей России, считающих США и Украину враждебными странами, снизилось в 2019 году.

Как передает газета «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса «Левада-центра», в котором приняли участие 1,6 тысяч россиян, в 2019 году в тройку самых враждебных государств, по мнению жителей нашей страны, вошли США, Великобритания и Украина.

Социологи отмечают, что те же страны респонденты называли в числе враждебных и год назад, однако сейчас доля респондентов, считающих недружелюбными Америку и Украину снизилась с 78% до 67% и с 49% до 40%.

При этом наиболее близкими друзьями россияне считают Белоруссию, Китай и Казахстан. В топ-5 союзников России также попали Армения и Азербайджан.