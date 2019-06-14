Более 60 жителей ДНР и ЛНР первыми получили российские паспорта

Первая группа жителей Донбасса получила российские паспорта по упрощенной схеме.

Как передает ТАСС, в пятницу, 14 июня, российские паспорта получили 34 жителя самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и 30 жителей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Отмечается, что для этих целей МВД открыло специальные отделения в Неклиновском районе и Новошахтинске Ростовской области. При этом сама процедура получения гражданства занимала не больше 10 минут: необходимо было пройти дактилоскопии и принять присягу гражданина РФ.

Кроме того, по информации источников РБК, МВД России уже одобрило 1,2 тысячи заявлений на выдачу гражданства России, а всего на рассмотрение поступило 12 тысяч таких заявок от жителей ДНР и ЛНР.

Напомним, в апреле текущего года российский президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям Донбасса получать гражданство РФ в упрощенном порядке.