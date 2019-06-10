Главред "Сноба" заявила, что "неадекватный мужчина" разгромил офис проекта

Главный редактор «Сноба» Ксения Чудинова рассказала, что в московский офис проекта проник неизвестный.

По словам Чудиновой, неизвестный мужчина, который, судя по камерам видеонаблюдения, был «крайне неадекватным», проник в редакцию проекта «Сноб» в ночь на понедельник, 10 июня.

«Сегодня в офис проекта "Сноб" влез неизвестный и полностью разгромил редакцию. Мотивы этого человека нам неизвестны, в офис попасть не можем с 9 утра, поскольку там сейчас работают криминалист», — написала главред издания во «ВКонтакте».

Она также сообщила «Медиазоне», что злоумышленник разгромил и соседний офис.

При этом Чудинова отметила, что пока трудно оценить ущерб, но уже сейчас ясно, что придется «просить помощи с техникой».

«Мы маленькое нишевое издание, и восстановить компьютеры для нас будет буквально огромным делом», — сказала журналист.