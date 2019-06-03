Компания Boeing обнаружила способный привести к крушению дефект у 312 самолетов моделей 737 NG и 737 MAX по всему миру.

Как передает «Интерфакс», речь идет о браке деталей предкрылков самолетов, которые склонны к преждевременному износу и могут стать причиной повреждений воздушных судов во время полета.

«Boeing сообщил FAA, что предкрылки некоторых 737 NG и 737 MAX могли быть изготовлены неправильно и не соответствовать всем действующим стандартам прочности и надежности», — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что всего брак затронул 133 самолета модели 737 NG и 179 самолетов 737 MAX по всему миру. В скором времени компании Boeing будет предписано ликвидировать дефектные элементы предкрылков.

Напомним, в марте текущего года ряд стран отказались от использования самолетов Boeing 737 MAX после того, как в Эфиопии и Индонезии разбились два воздушных судна этой серии.