Экс-генпрокурор, уступивший Ельцину место в парламенте, умер в 77 лет

Заслуженный профессор Омского государственного университета Алексей Казанник скончался после продолжительной болезни.

По информации РИА «Новости», Казанник преподавал на юрфаке Омского госуниверситета и занимался научной деятельностью. Впервые он стал известен в 1989 году, когда уступил место в составе Верховного совета СССР Борису Ельцину, забаллотированному при голосовании на первом Съезде народных депутатов.

Пост генерального прокурора РФ Алексей Казанник занимал с октября 1993 года по 25 апреля 1994 года, его отставку связывали с принципиальной позицией в расследовании событий октябрьского путча в Москве. В 1996–2003 году Казанник работал в администрации губернатора Омской области Леонида Полежаева.