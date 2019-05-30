В Росздравнадзоре объяснили гибель участника Московского полумарафона отсутствием у него подлинной справки от врачей.

Согласно пресс-релизу, присланному в редакцию Sobesednik.ru, речь идет об инциденте, который произошел 19 мая во время проведения в столице Московского полумарафона. Отмечается, что один из участников после забега потерял сознание, и дежурившим сотрудникам бригады скорой помощи не удалось спасти ему жизнь.

Проверка Росздравнадзора выявила наличие о погибшего фальшивой справки о допуске к мероприятию.

«Нарушений в части оказания медицинской помощи не выявлено. Также установлено, что погибший представил организаторам мероприятия поддельную справку, свидетельствующую о том, что состояние здоровья позволяет участвовать в забеге. Следовательно, погибший не прошел медицинский осмотр перед участием в мероприятии», — говорится в материалах ведомства.

В связи с этим эксперты призывают граждан внимательней относится к своему здоровью и проходить соответствующие проверки у врачей перед спортивными мероприятиями.

«Для неподготовленных людей марафон может быть крайне опасным мероприятием. Предоставление медицинского заключения о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях определено законодательно и является обязательным. Давно назрела необходимость, с одной стороны, ужесточить требования к организаторам мероприятия в части контроля допуска к соревнованиям, с другой, создания единого реестра лиц, допущенных к занятиям физической культурой и спортом», — добавил директор ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации ФМБА России» Андрей Жолинский.